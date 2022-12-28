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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بوضع «التسعيرة» في بيلا

حملات مكثفة على الأسواق
حملات مكثفة على الأسواق

يشهد مركز ومدينة بيلا، بشكل يومي حملات مكثفة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار علي السلع المختلفة، ومدي صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.

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تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد علي استمرار حملات الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من من قوائم أسعار بيع  السلع وتوفير السلع الغذائية ومدي صلاحيتها للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وكلف جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، اليوم الأربعاء، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتفتيشية بالتفتيش والمتابعة الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم وذلك لمراقبة الأسعار ومدي التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلن عنها والتأكيد على سلامة الأغذية والتاكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقامت الحملة بالتفتيش على عدد من المحلات التجارية بنطاق مركز بيلا، أسفرت على تحرير محاضر للمخالفين بعدد 6 محاضر متنوعة منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

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