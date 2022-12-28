عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري عن إعلان تونسية الزواج من رجلين: عجائب الزمن

زواج
زواج

قال الشيخ أحمد سمير الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن الزواج في الأصل قائم على المودة والرحمة والسكن والألفة والتعاطف والمشاركة إلى غير ذلك من الأمور التي غابت عنا اليوم، مشيرًا إلى أن البعض يُصور الزواج على أنه قائم على الندية أو على أنه معاملة مالية أو نحو ذلك.

txt

فاهمين الدين غلط.. 16 ألف تفاعل غاضب على تهنئة شيخ الأزهر للأخوة المسيحيين

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن غياب المفهوم الحقيقي للزواج أدى لانتشار الطلاق، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء شددت على ضرورة إعداد دورات حقيقية لتأهيل المقبلين على الزواج اجتماعيًا ودينيًا، وهذا من شأنه أن يُساهم في تقليل معدلات الطلاق.

وأوضح أن الكثير من المقبلين على الزواج يظنون أن الحياة "وردية" مثلما يشاهدون في الأفلام والمسلسلات وخلافه، وهذا يساهم بصورة كبيرة في انتشار الطلاق، مؤكدًا أن النفس بُنيت على رد الإحسان بالإحسان، فمن النادر أن يرد أي شخص الإحسان بالإساءة.


 

 

الرجولة والقوامة ليست بالضرب أو العنف

 

قال الشيخ أحمد سمير الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن الرجولة ليست بالضرب أو العنف مثلما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الرجولة والقوامة تكون من خلال نشر الرعب في المنزل، وهذا الأمر ليس حقيقيًا على الإطلاق.

وأضاف "الأزهري"، أن المشكلة هي الابتعاد عن القدوة والأصول، فأغلب الناس تتأثر برواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون جزءا من حياتهم الخاصة، وليس الصورة كاملة.

وعن إصدار بعض الإعلاميات تصريحات غريبة من أجل تصدر التريند، قال إن الإنسان يجب أن يكون مخلصًا في إصدار النصائح؛ وليس تجميع بعض المشاهدات أو اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "البيوت أصبحت مشاع الآن على مواقع التواصل الاجتماعي".


 


 

وقال الشيخ أحمد سمير الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة هي عمود المنزل، وإذا أفسدت فهذا يؤدي إلى خراب المنزل، ومن ثم تخريب المجتمع، وهذا أمر خطير للغاية على الوطن ككل.

وأضاف "الأزهري"، أن الرقابة الذاتية مطلوبة، فكل إنسان يجب أن يكون رقيبًا على نفسه، وعلى الرجل أن يقوم بدوره التربوي والرقابي، معقبًا: "الرقابة على أفراد الأسرة لا تعني التخويف".

وعن إعلان سيدة تونسية زواجها من رجلين في نفس الوقت، قال: “هذا من عجائب الزمن، هذه السيدة تستند إلى ثغرات في بعض القانون على خلاف القانون الذي شرع من الله عز وجل، الذي لا يوجد فيه أي ثغرات”.


 

أحمد سمير الأزهري الزواج المواد والرحمة أخبار التوك شو اليوم الازهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

موضوعات متعلقة

عالم أزهري: اليقين بعطاء الله لا يحتاج إلى دليل أو تأكيد

ترشيحاتنا

أعشقها من طرف واحد| فنان شهير يعترف بحبه القديم لـ سعاد حسني

محافظ المنيا: توصيل الغاز والإنترنت لمنازل قرى حياة كريمة.. فيديو

مجلس النواب الأمريكي يحظر "تيك توك" على الأجهزة الرسمية

الانتهاء من 76% بالمشروع.. نكشف آخر مستجدات مستشفى 500500

أمطار خفيفة | الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: القطاع الخاص يستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

سيدة تثير الجدل بعمل محشي ورق نتائج بدل الكرنب

متجربة وبقت أمر واقع.. حيلة جديدة من العرسان لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

فيديو

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

تفاصيل القبض على مأذون مزيف وسبب جملة "اتجوزوا بسرعة "

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ