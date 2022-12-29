عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما أعلنت كلية العلاج الطبيعى أن التقديم يبدأ يوم الاحد ١ من يناير القادم وحتى ١٥ من نفس الشهر بمقر الكلية ، على أن يكون المتقدم من خريجى كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها
 

txt

جامعة القاهرة تستقبل وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الإماراتية

جامعة القاهرة 

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض القصيرة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية.

وصرح الدكتور محمد الخشت ، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، قائلا: نولي المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

 

جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي الجامعات المصرية الانشطة الطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

طقس اليوم |بارد في الصباح الباكر.. واحذروا هذا المساء

متى تُجبر الصلوات الفائتة.. وهل تسقط بالسنن؟ علي جمعة يجيب

انخفاض كبير في أسهم بورصات أوروبا

نجم الأهلي السابق يهاجم برونو سافيو بسبب سوء الأداء

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ