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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أصلع".. شريف منير يثير الجدل بصور له عبر انستجرام | شاهد

صدى البلد

شارك الفنان شريف منير، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” بعدة الصور له أثناء تحضيره لشخصية ما فى عمل الفنى لم يكتمل . 

 

وعلق شريف منير على الصور “ دي شخصية كنت حضّرتها لعمل لم يتم ”. 
 

ويذكر ان أكد الفنان القدير شريف منير سعادته بالمشاركة في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان شريف منير، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “قمت بزيارة المدينة منذ سنوات لتصوير إعلان عنها، ولم تكن بهذا الشكل، وكان بها بعض المباني البسيطة لم يزد عددها على 4 أو 5 مبانٍ، ولكن بعد زيارتي لها حاليا فوجئت بوجود مدينة كاملة على أعلى مستوى تتمتع بكل الخدمات سواء مستشفى أو دور عبادة أو مدرسة أو جامعة”.  

وأضاف: “ما رأيته اليوم أمر مشرف، فقد  كنت مبهورا بهذه الإنجازات، والتي أصبحت مصر معتادة عليها، فبين ليلة وضحاها أصبح المصريون يرون إنجازا جديدا”.

وتابع الفنان شريف منير: “رغم وجود كلمة منظمة ومعدة مسبقا، إلا أنني قررت أن أقوم بالحديث بشكل تلقائي لأعبر عن مشاعري تجاه هذا الحدث، ووجدت علامات الترحيب من قبل الرئيس بها، فقد قلت تلك الكلمة من قلبي، فمصر بتنام وتصحي كل يوم على إنجاز جديد”.

واختتم شريف منير حديثه قائلا: “كنت فخورا بمشاركتي، وسعيد لأن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات الأخرى ستوثق هذا الدور الذي لعبته أمام أولادي”. 

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي شريف منير مدينة المنصورة الجديدة

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