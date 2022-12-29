أحد أبطال قادرون باختلاف: شيخ الأزهر هو من اختارني للمشاركة بالاحتفالية

عبر القارئ عمر أشرف عمارة، أحد أبطال "قادرون باختلاف"، والذى تلا آيات من القرآن الكريم فى احتفالية "قادرون باختلاف"، عن عميق فرحته بحضوره الحفل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عمر أشرف عمارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هو من اختارنى للمشاركة بالاحتفالية، وكنت فى قمة السعادة وانا فى الاحتفال.



الحمد لله حلمى تحقق



واضاف القارئ عمر أشرف عمارة، أحد أبطال “قادرون باختلاف”، أنه قلت لوالدى :"نفسى أقرأ أمام الرئيس السيسى والشيخ أحمد الطيب والحمد لله حلمى تحقق".





