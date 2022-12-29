سهر الصايغ تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

شاركت الفنانة سهر الصايغ ، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

ويذكر أنه قد احتفلت النجمة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت من كلية طب الأسنان ومازالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفنى ولكن ليس لديها عيتادة خاصة، وأكدت فى احد لقاءاتها على أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل.