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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة|مدرس يحول مناهج الفلسفة وعلم النفس للشرح بالذكاء الاصطناعي: التطور ممتع

مدرس فلسفة وعلم نفس
مدرس فلسفة وعلم نفس

تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي تجربة جديدة لمدرس فلسفة وعلم نفس، يقدمها للمرة الأولى في مصر وهي استغلال الذكاء الاصطناعي في الدراسة عر تحويل المفاهيم والشخصيات التاريخية بالذكاء الاصطناعي.

وكشف المدرس نادر جورج عن مبادرته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتمعي "فيسبوك"، وقال: "بما إننا داخلين على ذكاء اصطناعي وشغله كبير، فكرنا إننا نستغل التطور في صالح العلم وقررنا نخلي المنهج كله في شكل جديد".

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مدرس يحول المناهج بالذكاء الاصطناعي

وتابع أنه حاليا يعمل على تحوي لالمنهج ليصبح في شكل لعبة هادفة، وعلى حد وصفه الهدف منها ليس الدراسة فقط، ولكن الدراسة مع السعادة والفهم.

ونشر مجموعة من الصور التي توضح تجربته، مرفقة بتعليق يوضح مضمون كل صورة.

واستكمل: "النظام الجديد ممتع أوي لأي حد يحب يتعلم بجد، بس يكون مؤمن بالتطور".

ومن بينها شخصية "هانز يوناس" والأجيل القادمة،  وصورة مبتكرة لعلي بن رضوان، وأخرى عن سينجر ورفض إيذاء الحيوانات في المعامل والمطالبة بحسن معاملتها.

وصورة أخرى تشرح مفهوم "اليوجينيا" وهي أنه لا يمتلك الجميع حق الإنجاب، الأصحاء الأقوياء فقط لهم الحق، بالإضافة إلى أن بعض الدول تجبر الأمهات على الإجهاض إذا وجدت أن أطفال سيولدوا مشوهين.

مواقع التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي دراسة التواصل الاجتماعي

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