عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي ينقذ آلاف المرضى في بريطانيا من الإعاقة الدائمة| تفاصيل

صدى البلد

على ما يبدو أن مرضى الصدمات الدماغية وغيرها على وشك التعافي  والإنقاذ السريع من مرضهم بفضل الذكاء الاصطناعي، فقد تشير النتائج الأولية إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مستشفيات NHS بـ بريطانيا قد أنقذت عشرات الآلاف من المرضى من الإعاقة الدائمة.

التكنولوجيا ، التي تساعد الأطباء على التشخيص السريع للمرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية ، ضاعفت ثلاث مرات عدد الذين يعيشون حياة طبيعية.

يزعم التحليل الأولي للبيانات، الذي شمل أكثر من 100000 مريض يشتبه في إصابتهم بسكتة دماغية، أن نسبة الذين تعافوا بشكل شبه كامل زادت من 16 إلى 48 في المائة.

txt

يستغيث بالحكومة لمساعدته.. أوغندي يتزوج 12 امرأة وينجب 102 طفل|صور

txt

بنظرة عين.. النساء أفضل من الرجال في مراعاة مشاعر الآخرين


يشير الخبراء إلى أن هذا يرجع إلى التشخيص الأسرع والعلاج الأسرع، وهو جزء أساسي من التعافي من السكتة الدماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هناك الآن خطط لإطلاق هذه التقنية ، التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم الأطباء في تفسير فحوصات الدماغ ، في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتعزيز النتائج لمرضى السكتة الدماغية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنها تتجه إلى الذكاء الاصطناعي لمحاولة حل أزمة حظر الأسرّة ، باستخدام برنامج يتنبأ بدقة بموعد استعداد المرضى لمغادرة المستشفى.

txt

آبل مهددة بـ وقف الإنتاج .. ما السبب؟

txt

بتوزن الضيوف.. لأول مرة أميرة ويلز تتبع تقليدا ملكيا غريبا

يمكن بعد ذلك تنبيه خدمات الرعاية الاجتماعية مسبقًا بشأن التاريخ المتوقع خروج المرضى من المستشفى ، مما يسمح بإعداد أسرة الرعاية أو حزم الرعاية المجتمعية.

قال وزير الصحة ستيف باركلي إن التكنولوجيا التي وضعتها شركة Brainomax البريطانية أظهرت أن الذكاء الاصطناعي `` لديه القدرة على تحويل NHS '' ، مما يساعد على تقديم تشخيصات أسرع وأكثر دقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

يستغيث بالحكومة لمساعدته.. أوغندي يتزوج 12 امرأة وينجب 102 طفل|صور

بنظرة عين.. النساء أفضل من الرجال في مراعاة مشاعر الآخرين

بالقانون.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصف إيلون ماسك وشركته تسلا بـ المخادعين

آبل مهددة بـ وقف الإنتاج .. ما السبب؟

بتوزن الضيوف.. لأول مرة أميرة ويلز تتبع تقليدا ملكيا غريبا

لأسباب غير أخلاقية.. جامعة أمريكية تعتذر لـ 2600 سجين|ما القصة؟

في عيد ميلاده.. وفاة رجل بشكل مأساوي في نيويورك

وصلة رقص تنتهي بـ حادث مؤسف في حفل زفاف..صور

ترشيحاتنا

السعودية تطهر أرض اليمن من 3 آلاف لغم حوثي خلال أقل من شهر

خلي بالك.. واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف خلال أيام

علاوة سنوية وإلغاء استمارة 6.. 10 مفاجآت للموظفين بـ قانون العمل الجديد 

راجع حساباتك.. تعليق صادم من شوبير على تولي ميدو تدريب الإسماعيلي

الذكاء الاصطناعي ينقذ آلاف المرضى في بريطانيا من الإعاقة الدائمة| تفاصيل

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

امرأة في ذعر بعد جلوس "قاتل متسلسل شهير" بجانبها على الطائرة| شاهد

كانت بتجهز يتامى.. صدمة بسبب مقتل "أم المساكين" بدمنهور لسرقة ذهبها وأموالها

فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ