الذكاء الاصطناعي ينقذ آلاف المرضى في بريطانيا من الإعاقة الدائمة| تفاصيل

على ما يبدو أن مرضى الصدمات الدماغية وغيرها على وشك التعافي والإنقاذ السريع من مرضهم بفضل الذكاء الاصطناعي، فقد تشير النتائج الأولية إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مستشفيات NHS بـ بريطانيا قد أنقذت عشرات الآلاف من المرضى من الإعاقة الدائمة.

التكنولوجيا ، التي تساعد الأطباء على التشخيص السريع للمرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية ، ضاعفت ثلاث مرات عدد الذين يعيشون حياة طبيعية.

يزعم التحليل الأولي للبيانات، الذي شمل أكثر من 100000 مريض يشتبه في إصابتهم بسكتة دماغية، أن نسبة الذين تعافوا بشكل شبه كامل زادت من 16 إلى 48 في المائة.



يشير الخبراء إلى أن هذا يرجع إلى التشخيص الأسرع والعلاج الأسرع، وهو جزء أساسي من التعافي من السكتة الدماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هناك الآن خطط لإطلاق هذه التقنية ، التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم الأطباء في تفسير فحوصات الدماغ ، في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتعزيز النتائج لمرضى السكتة الدماغية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنها تتجه إلى الذكاء الاصطناعي لمحاولة حل أزمة حظر الأسرّة ، باستخدام برنامج يتنبأ بدقة بموعد استعداد المرضى لمغادرة المستشفى.

يمكن بعد ذلك تنبيه خدمات الرعاية الاجتماعية مسبقًا بشأن التاريخ المتوقع خروج المرضى من المستشفى ، مما يسمح بإعداد أسرة الرعاية أو حزم الرعاية المجتمعية.

قال وزير الصحة ستيف باركلي إن التكنولوجيا التي وضعتها شركة Brainomax البريطانية أظهرت أن الذكاء الاصطناعي `` لديه القدرة على تحويل NHS '' ، مما يساعد على تقديم تشخيصات أسرع وأكثر دقة.