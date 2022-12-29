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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والله ما ركبت بنت معاياI سعد الصغير يتوسل لزوجته برلنتي.. والأخيرة تفضحه

سعد الصغير
سعد الصغير

نشرت  برلنتي عامر الزوجة الثانية لـ سعد الصغير، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو لزوجها السابق كان قد أرسله لها عبر تطبيق “واتساب” بصفة شخصية، لتكذب ما قاله بشأن أنه لم يطلب العودة إليها ويعتدي عليها.

وعلقت برلنتي عامر على الفيديو قائلة: “أنا مالي.. ابعد عني.. أنا منزلالك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك”.

وظهر سعد الصغير فى الفيديو الذى نشرته زوجته السابقة برلنتي، وهو يقوم بالصلاة، ثم وضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لها".

وقال سعد الصغير فى الفيديو: “والمصحف ده والمصحف ده.. وكتاب ربنا أنا مركبتش واحدة معايا العربية دي أو دي ولا خونتك، يا رب بحق الصلاة اللي صليتها دلوقتي، وكتاب ربنا لو أنا بكدب أموت كافر”.

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وتصدرت برلنتي عامر، طليقة سعد الصغير، محركات البحث “جوجل” بعد أن خرجت بتصريحات لأول مرة، كشفت خلالها عن تفاصيل الخلاف بينهما.

 

تصريحات برلنتي عامر طليقة سعد الصغير 


وكشفت برلنتي عامر، طليقة سعد الصغير، تفاصيل الأزمة بينهما من خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل، حيث قالت: “أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا، وفجأة حدث خلاف وتعدى عليا بالضرب، وشدني من شعري".

يذكر أنه وقع خلاف بين المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته السابقة برلنتي عامر منذ عدة أيام، وطارد سعد زوجته ووالداتها وشقيقتها بالسيارة واصطدم بسيارتهم، ودخلت على إثر الحادث برلنتي وشقيقتها المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

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