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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر خالد الدرسي: قدمت أغنية "أرتجف بردا" قصيدة حتى أصل لكل العرب

الشاعر الليبي خالد
الشاعر الليبي خالد الدرسي

أكد الشاعر الليبي خالد الدرسي، أنه قدم أغنية "أرتجف بردا" للمطرب أحمد الرباعي، كقصيدة وليس أغنية عادية، لأن القصائد الفصحى يمكن أن تخاطب الجمهور العربي كله من المحيط إلى الخليج، على عكس اللهجات المحلية، التي يمكن أن تصل إلى دولة ولا تصل إلى أخرى.

وقال الدرسي في تصريحات لبرنامج "مطلوب للرد" الذي تقدمه الإعلامية آسيا محمود على قناة الشمس: لقد بدأ الموسيقار الراحل الصديق مخلوف ثم استكملها الفنان أنيس الغربي ثم الدكتور فخري حكيمة، ورشح الكثير من الأسماء واتفقنا على اختيار المطرب أحمد الرباعي لتقديم الأغنية حتى ندعم الوجوه الشبابية والصاعدة، مشيراً إلى أنه صوت جميل ومميز.

وأضاف الدرسي: لقد تأثرت بالتراث الليبي رغم أنني غادرت ليبيا منذ فترة طويلة، لأنها بلد كبير جغرافيا، وهي غنية ومتعددة موسيقيا، وخير مثال على ذلك ما قدمه الفنان حميد الشاعري وهو متشبع بالتراث الليبي.

وتابع: المشهد الغنائي العربي يحتاج إلى كلمات جديدة ومناسبة حتى لو جاءت من اللهجات المحلية، مشيرا إلى أن كلمات الشاعر عبدالرحمن  الأبنودي، سمعها العالم العربي كله رغم أنها كلمات عامية، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كلمات باللهجة المصرية إذا واتته الفرصة.


وحول تصوير الأغنية، أكد أن تصويرها سيكون في فرنسا وتونس، بناء على ترشيح المخرج ليراعي العديد من المتطلبات التي تناسب الأغنية.

جدير بالذكر أن برنامج "مطلوب للرد" يذاع على قناة الشمس، من إنتاج أحمد جرادة وتقديم آسيا محمود.

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