استبعاد 7 لاعبين من العيار الثقيل بقائمة الزمالك أمام أسوان

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه أمام أسوان، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الزمالك 7 لاعبين من العيار الثقيل، وهم محمود حمدي الونش وإبراهيما نداي وعمر جابر ويوسف حسن ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري