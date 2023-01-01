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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنصيب لويس لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

صدى البلد

أقيمت مراسم تنصيب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، مساء اليوم الأحد، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للبرازيل، عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين تحرك موكبهما من ميدان الوزارات قبل الوصول إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، وبعد أداء اليمين الدستورية، توجه دا سيلفا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

جدير بالذكر أن دا سيلفا (77 عاما) يخلف الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. 

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