عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم حياته.. فرج عامر يُعلن اقتراب نجم سموحة من الانضمام لـ الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على اقتراب خالد عبدالفتاح، نجم الفريق، من الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “خالد عبد الفتاح محط أنظار أندية كثيرة طلبته رسميا ، لكن اختيارنا الأول هو انتقاله للنادي الأهلي لسببين”.

بالأسماء.. غياب 5 نجوم عن الأهلي أمام بيراميدز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن كأس العالم للأندية

انتهت.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية| رسمياً

صفقة الأهلي المحتملة.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم النصر السعودي

وتابع: “الأهلي دائما يدعمنا بـ لاعبين فريق سموحة يكون في أشد الاحتياج اليهم ورغبة اللاعب وإصراره على تحقيق حلم حياته باللعب لـ الأهلي”.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

في سياق أخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة الغد، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات أمس السبت.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش أمام منتخب غانا للمحليين بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب.

الأهلى رئيس نادي سموحة فرج عامر خالد عبد الفتاح بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

أمطار رعدية غزيرة والصغرى تصل 3 درجات.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

ترشيحاتنا

بعد تحطيمة الـ VAR.. اتحاد الكرة يصدم الجميع ويعلن موقف حسام حسن

مستشار الحج والعمرة يكشف حقيقة سقوط ثلوج علي الكعبة المشرفة

شرطة نيويورك تكشف حقيقة محاولة أحد الأشخاص اقتحام مقر الأمم المتحدة بسيارته

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

هل يعود دونالد ترامب لـ فيسبوك وإنستجرام ؟.. ميتا تكشف موعد القرار

أول أيام العام الجديد.. نوستراداموس البرازيل: هذه السنة هي نهاية العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهما عملت مابيروحش .. أفضل 3 طرق لعلاج القولون الحاد

أمراض كارثية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضروات والفاكهة دون غسلها

معنديش حواجب .. صور أثارت الجدل لفيفي عبده | شاهد

ضعف الذاكرة أبرزها.. ماذا يحدث للمخ عند التعرض للضغط النفسي؟

فيديو

بـ وصلة رقص على المسرح..انتهاء الخلاف بين أصالة وإليسا في ليلة رأس السنة

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ