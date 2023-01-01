حلم حياته.. فرج عامر يُعلن اقتراب نجم سموحة من الانضمام لـ الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على اقتراب خالد عبدالفتاح، نجم الفريق، من الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “خالد عبد الفتاح محط أنظار أندية كثيرة طلبته رسميا ، لكن اختيارنا الأول هو انتقاله للنادي الأهلي لسببين”.

وتابع: “الأهلي دائما يدعمنا بـ لاعبين فريق سموحة يكون في أشد الاحتياج اليهم ورغبة اللاعب وإصراره على تحقيق حلم حياته باللعب لـ الأهلي”.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

في سياق أخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة الغد، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات أمس السبت.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش أمام منتخب غانا للمحليين بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب.