خطير ..عرض شائع للسكتة الدماغية يتجاهله كثيرون

يعد ضعف أحد ذراعيك هو أحد أعراض السكتة الدماغية المستمرة ، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة فإذا لاحظت هذه الأعراض وطلبت المساعدة حتى لو اختفت ، فإن فرصك في الشفاء الجيد تكون أفضل بكثير.

عليك عدم تجاهل إشارات الإنذار المبكرللحصول على المساعدة فورًا لأن السكتة الدماغية الأكثر خطورة قد تستغرق ساعات أو أيام .

وفقا لموقع NHS العلاج الطبي "العاجل" أمر لا بد منه لأنه كلما أسرع الشخص في الحصول على المساعدة ، كلما قل الضرر المحتمل حتى لا تبدأ خلايا الدماغ في الموت.وتعد أبرز وأهم الأعراض الشائعة هو الشعور بخدر وتنميل في الأيدي .

علامات مبكرة أخرى للسكتة الدماغية



بصرف النظر عن التنميل والوخز ، هناك بعض العلامات المبكرة الأخرى التي تستحق المعرفة ، بما في ذلك:

صداع الراس

دوار مفاجئ ، فقدان التوازن أو التنسيق

فقدان الرؤية أو تغيرات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما ، وهو ما يحدث عادة بشكل مفاجئ

الشعور بالارتباك أو صعوبة فهم الأشياء التي يسهل عليك فهمها عادةً

خدر أو ضعف في جانب واحد من ال