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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطير ..عرض شائع للسكتة الدماغية يتجاهله كثيرون

صدى البلد

يعد ضعف أحد ذراعيك هو أحد أعراض السكتة الدماغية المستمرة ، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة فإذا لاحظت هذه الأعراض وطلبت المساعدة حتى لو اختفت ، فإن فرصك في الشفاء الجيد تكون أفضل بكثير.

عليك عدم  تجاهل إشارات الإنذار المبكرللحصول على المساعدة فورًا لأن السكتة الدماغية الأكثر خطورة قد تستغرق ساعات أو أيام .

وفقا لموقع NHS  العلاج الطبي "العاجل" أمر لا بد منه لأنه كلما أسرع الشخص في الحصول على المساعدة ، كلما قل الضرر المحتمل حتى لا تبدأ خلايا الدماغ  في الموت.وتعد أبرز وأهم الأعراض الشائعة هو الشعور بخدر وتنميل في الأيدي .

علامات مبكرة أخرى للسكتة الدماغية


بصرف النظر عن التنميل والوخز ، هناك بعض العلامات المبكرة الأخرى التي تستحق المعرفة ، بما في ذلك:

صداع الراس
دوار مفاجئ ، فقدان التوازن أو التنسيق
فقدان الرؤية أو تغيرات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما ، وهو ما يحدث عادة بشكل مفاجئ
الشعور بالارتباك أو صعوبة فهم الأشياء التي يسهل عليك فهمها عادةً
خدر أو ضعف في جانب واحد من ال

السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية علامات مبكرة العلاج الطبي

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