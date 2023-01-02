خطير ..عرض شائع للسكتة الدماغية يتجاهله كثيرون

يعد ضعف أحد ذراعيك هو أحد أعراض السكتة الدماغية المستمرة ، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة فإذا لاحظت هذه الأعراض وطلبت المساعدة حتى لو اختفت ، فإن فرصك في الشفاء الجيد تكون أفضل بكثير.
عليك عدم تجاهل إشارات الإنذار المبكرللحصول على المساعدة فورًا لأن السكتة الدماغية الأكثر خطورة قد تستغرق ساعات أو أيام .
وفقا لموقع NHS العلاج الطبي "العاجل" أمر لا بد منه لأنه كلما أسرع الشخص في الحصول على المساعدة ، كلما قل الضرر المحتمل حتى لا تبدأ خلايا الدماغ في الموت.وتعد أبرز وأهم الأعراض الشائعة هو الشعور بخدر وتنميل في الأيدي .
علامات مبكرة أخرى للسكتة الدماغية
بصرف النظر عن التنميل والوخز ، هناك بعض العلامات المبكرة الأخرى التي تستحق المعرفة ، بما في ذلك:
صداع الراس
دوار مفاجئ ، فقدان التوازن أو التنسيق
فقدان الرؤية أو تغيرات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما ، وهو ما يحدث عادة بشكل مفاجئ
الشعور بالارتباك أو صعوبة فهم الأشياء التي يسهل عليك فهمها عادةً
خدر أو ضعف في جانب واحد من ال