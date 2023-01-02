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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر النوم بجوار هاتفك الذكي لهذه الأسباب

احذر النوم بجوار
احذر النوم بجوار هاتفك الذكي لهذه الأسباب

يستخدم العديد من الأشخاص هواتفهم الذكية ويضعونها في كثير من الأحيان بجوارهم أثناء النوم ، أو يتركونها تشحن في أماكن قريبة من أمامن نومهم، حيث يتفق الباحثون على أن استخدام الهواتف قبل النوم يمكن أن تسبب التوتر والأرق للأشخاص. 

 

وبحسب موقع How-To Geek فإن الكثيرون يتسائلون عن مدى خطورة وجود الهواتف في أماكن قريبة منهم، وهل تسبب مشكلات صحية أو ما هي الخطورة الناجمة عن هذا الأمر، خاصة مع تكرار هذه العملية: 

 

كيف يتسبب هاتفك في إحداث مشكلات أثناء النوم ؟ 


وتعد تأثيرات وجود هاتف بالقرب منك أثناء النوم ليس أمرا جيدًا، حيث أن الشاشة الساطعة والمحفزات التي لا نهاية لها تعطل الدورة الخاصة بالنوم، مما يحفز المخ بالاستمرار في التصفح والتسبب بأرق شديد. 

 

ويتسبب الضوء الساطع في عينيك والتمرير "السريع" عبر تطبيقات الهاتف المختلفة في نسيان النوم وزيادة التوتر مما يؤدي إلى الأرق حيث يعطي إشارة لعقلك وجسمك بأن وقت النوم قد انتهى ، وهذا عكس ما تريده تمامًا.


هل هناك مخاطر صحية أكبر؟ 

 

والهواتف الذكية قادرة على التواصل عن طريق إرسال موجات الراديو عبر شبكة من الهوائيات، والتي تعرف بـ الموجات الراديوية، وتسمى أيضًا موجات التردد الراديوي، وهي مجالات كهرومغناطيسية. 

 

وعلى عكس الإشعاع الذي ربما تكون على دراية به مثل الأشعة السينية، فإنه لا يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية أن تكسر الروابط الكيميائية ولا تسبب التأين في الجسم.

 

وفي عام 2014 ، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) المجالات الكهرومغناطيسية من الهواتف الذكية على أنها "من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان". ومع ذلك ، لم تجد المنظمة أي خطر متزايد للإصابة بسرطان الرأس أو الرقبة مع استخدام الهواتف الذكية لأكثر من 10 سنوات.

 

وتم نشر نتائج دراسة أحدث في عام 2018 من قبل برنامج علم السموم الوطني الأمريكي (NTP)، ووجدوا خطرًا متزايدًا للإصابة بأورام القلب غير الشائعة في ذكور الجرذان ، ولكن ليس في إناث الفئران أو ذكور الفئران، حيث أفادت دراسة NTP أيضًا عن مخاطر متزايدة محتملة لأنواع معينة من الأورام في الدماغ والغدد الكظرية.

 

ومع ذلك ، توصلت مراجعة لهذه الدراسة إلى أنها لا تسمح باستخلاص استنتاجات بشأن قدرة طاقة الترددات الراديوية على التسبب في السرطان. 

 

وحتى الآن، ليست هناك إجابة قاطعة وواضحة لتأثيرات النوم بجوار الهاتف الذكي، إلا أنها بالفعل تسبب مخاطر صحية مع الوقت. 

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