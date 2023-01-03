دعوة زفاف عمرها 90 عاما.. شاهد ما كتب فيها باللغة الأردية

في شبه القارة الهندية، تعد دعوات الزفاف جزءًا مهمًا من الاحتفالات كما نرى في مصر، فيبحث الناس عن التصميمات الفريدة والمبتكرة لها، لكن دعوة زفاف مكتوبة بخط اليد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت مصممة الأزياء سونيا باتلا صورة على تويتر لـ دعوة زفاف مكتوبة بخط اليد باللغة الأردية، ويبلغ عمرها 90 عامًا باللغة الأردية.

تمت كتابة الدعوة في عام 1933 من أجل حفل زفاف جدها الذي أقيم في دلهي.

وقد حصلت صورة دعوة الزفاف البسيطة على أكثر من 9000 إعجاب والمئات من إعادة التغريد منذ نشرها.

ما المكتوب في الدعوة؟

قال أحد مستخدمي تويتر الذي قدم ترجمة الدعوة، إن الرسالة كتبها محمد إبراهيم لحضور حفل زفاف ابنه حافظ محمد يوسف المقرر عقده في 23 أبريل 1933.

في الدعوة، يطلب إبراهيم من الضيوف التجمع في منزله في دلهي بشارع قاسم جان، ثم مرافقة العائلة إلى منزل العروس في كيشان جانج.

وفقًا للترجمة، كان من المقرر أن يغادر البراء أو حفل زفاف العريس الساعة 11 صباحًا، وقبل التوقيع على الخطاب، يطلب إبراهيم أيضًا بمهارة من ضيوفه أن يحضروا في الوقت المحدد ويكتب ، "التزامك بالمواعيد سيجعلني مرتاحًا".