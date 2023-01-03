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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش حقك.. رسالة نارية من سيف زاهر لفيريرا عقب هزيمة أسوان للزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر

وجَّه الإعلامي سيف زاهر، رسالة هامة إلى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد حديثه مع أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان.

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وحقق فريق أسوان فوزا غاليا على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1 ، في إطار منافسات الجولة الـ 11 للدوري الممتاز.

وطالب «فيريرا» الرمادي بتقديم نفس الأداء والروح أمام النادي الأهلي وليس أمام الزمالك فقط، ليرد عليه المدير الفني لزهرة الجنوب، بأن أسوان يلعب كل المباريات أمام جميع الفرق بنفس الطريقة والأسلوب الخاص بالفريق الأزرق.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على شاشة أون تايم سبورتس1: «مش من حقك يا فيريرا تقوله كده، أنت من المفترض أن تبارك له على الفوز فقط، وليس مطالبته باللعب أمام الأهلي بهذا المستوى».

وأتم: «رد أيمن الرمادي، كان في منتهى الأدب والهدوء، لو أي مدرب آخر كان من الممكن ألا يتقبل حديث فيريرا، بهذا الشكل»، مؤكدًا أن أيمن الرمادي، لو جاءت له الفرصة مواجهة الأهلي أو بيراميدز بنفس الطريقة سيلعب بها من أجل الفوز.

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