ياسمين عز توجه رسالة لـ جمهورها بمناسبة العام الجديد

وجهت الإعلامية ياسمين عز ، رسالة لـ متابعيها بـ مناسبة العام الجديد، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وكتبت ياسمين عز “ الحمد لله والشكر لله علي كل نعمك يا حبيبي يا الله، بتمني لكم جميعا عاما جميلا يشبه قلوبكم الجميلة ”.

يذكر أن المطرب محمود العسيلى، علق على تصريحات الإعلامية ياسمين عز بشأن الصوت الشتوي.

وقال العسيلى خلال حواره مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، "فيه صوت خريفي و صوت ربيعي".

وتابع العسيلي ساخرا " الصوت الخريفي أما تتساقط أوراق الشجر الأحبال الصوتية تتساقط ، أما الربيعي، لما الأزهار بتطلع؛ فالصوت بيكون فيه بحة كده، وفيه الصوت الرعدى".