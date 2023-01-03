رئيس مدينة الغردقة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأسعار السلع

عقد أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالغرفة التجارية مع التجار والموردين وأصحاب المخازن والسلاسل التجارية، بحضور رئيس الغرفة التجارية.

خلال الاجتماع أكد رئيس المدينة على اتاحة السلع والمواد الغذائية المتنوعة ومنع احتكارها أو تخزينها مع ضبط الاسعار طبقا للجودة، مع وضع لوحة كبيرة واضحة للمستهلك تعلن بها أسعار السلع.

كما أكد البيه، ضرورة التعاون لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والحد من جشع بعض التجار، مشددا على الرقابة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين.