برلماني يطالب وزير التموين بـ زيادة عدد منافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية

طالب النائب عمرو قطامي بزيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع ومواجهة بعض عمليات الاحتكار واستغلال بعض التجار.

واضاف "قطامي" خلال كلمته بالجلسة ان الدولة بذلت جهود كبيرة لضبط الأسواق وتوفير السلع رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لطرح طلبات الإحاطة للدكتور علي مصيلحي وزير التموين و تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والموجهة لوزير التموين بشأن الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار.

وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية إضافة الى توريد وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية .