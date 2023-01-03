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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد كنيسة ماري جرجس بالسنطة قبل عيد الميلاد.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، من خلال تفقد محيط كنيسة ماري جرجس بالسنطة، حيث وجه بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، وإزالة كافة الإشغالات، مع دهان أعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجار.

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وأشار محافظ الغربيةأن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات.

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يذكر أن محافظ الغربية قد قام على مدار الأيام السابقة بالمرور على محيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليهم في كافة المراكز والمدن.

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