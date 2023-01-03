محافظ القاهرة يعلن توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بحى الزيتون لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.



وإلتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المجمعات للحصول على حصتهم التموينية فى بداية الشهر مؤكدين توافر كافة السلع المقررة لهم بالأسعار الرسمية المحددة ، إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق .



وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.



رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة .



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستبدأ خلال أيام فى إقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية بأحياء القاهرة لزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنافذ الجديدة التى سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية ستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.



وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة بالشراكة مع الغرفة التجارية.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .



وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .



وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارىء بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة .

IMG-20230103-WA0022

IMG-20230103-WA0019

IMG-20230103-WA0016

IMG-20230103-WA0021

IMG-20230103-WA0018

IMG-20230103-WA0020

IMG-20230103-WA0017

IMG-20230103-WA0023