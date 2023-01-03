رئيس البورصة: 175 ألف مستثمر جديد العام الماضي بزيادة 202% عن 2021

كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني عن أن العام الماضي 2022، شهد تسجيل رقم قياسي جديد للبورصة المصرية في تسجيل المستثمرين الجدد، بعدد بلغ 175 ألف مستثمر جديد مقابل 58 ألف مستثمر في 2021 بزيادة نسبتها 202 في المائة، ليرتفع إجمالي أعداد المستثمرين بالسوق إلى 526 ألف مستثمر.



وقال الدكاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن حصاد البورصة 2022، إن الأفراد استحوذوا على 98 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الجدد بينهم 97 في المائة مصريين و2 في المائة أجانب و1 في المائة عرب، فيما بلغت نسبة المؤسسات والصناديق الجدد بالبورصة 2 في المائة.

وأوضح أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديمغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية، حيث أن 49% من المستثمرين يتراوح أعمارهم من 21 إلى 40 عاما و28% يتراوح أعمارهم من 40 إلى 60 عاما و13% يتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 80 عاما و1% أصغر من 21 عاما و9% أكبر من 80عاما.



وأضاف الدكاني أن البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال منح المستثمرين العديد من المزايا، منها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، والحفاظ على معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على الأرباح المحققة، والعمل على طرح شركات جاذبة للمستثمرين وبأسعار جاذبة.



وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أهمية المبادرات التي يجري تنفيذها لتحفيز استثمارات الأفراد، منها رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، رقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات "إعرف عميلك" إلى جانب هذه الآليات أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة الآن بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية ما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة الفئة العمرية من 16 إلى 40 عاما، فضلا عن التنسيق مع شركات السمسرة للعمل على تعديل أنظمة تسجيل العملاء.