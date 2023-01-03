جورجينا رودريجيز تتغزل فى رونالدو بصورة

حرصت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز على التغزل فى صديقها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى النصر السعودي.



ونشرت جورجينا صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة "فى عمر ٢٢ عام قابلت حب حباتي كم هو جميل"



يظهر النجم البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو للمرة الأولى مع نادى النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، في حفل تقديمه إلى جماهير العالمى على ملعبه مرسول بارك بعد ساعات من وصوله إلى الرياض.



وأعلن العالمي الجمعة الماضي تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات فى صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

