بعد الـ 600 جنيه.. انخفاض تاريخي للذهب.. والدولار يسجل مفاجأة اليوم

تشهد أسعار الذهب، و الدولار فى الفترة الأخيرة انخفاضات مستمرة، فقد انخفض الذهب عيار 21 من 1850 جنيه للجرام، لـ يسجل اليوم الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1675 جنيها للجرام، وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطا قدره 600 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار الجمعة 23 ديسمبر، حيث سجل 14.000 جنيه فيما سجل اليوم 13,400 جنيه.

كما انخفض الدولار من 36 جنيه بالسوق السوداء لـ الدولار الأمريكي 24.70 للشراء، و 24.78 للبيع.

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والتى تقدمه الإعلامية داليا أيمن ورشا مجدي ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 3-1-2023

أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 24.70 24.78

اليورو. 26.38 26.48

جنيه إسترليني . 29.76 29.88

ريال سعودي. . 6.57 6.59

دينار كويتي. . 80.73. 81.03

كما انخفض الذهب بنسبة كبيرة وصلت لـ 200 جنيه وأكثر، ولكن شبعة الذهب نفت انخفاض سعر الذهب عيار 21 لـ 1000 جنيه، ويكون هناك انخفاض جديد يصل لـ 600 جنيه، مؤكدًا “ صعب الذهب ينزل 600 جنيه مرة واحدة الفترة دي”.

وقد أكد نادي نجيب عضو، شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضات، موضحًا أن الأسعار انخفضت من 1850 جنيه للجرام لـ 1600 جنيه، و لـ 1650 جنيه للجرام عيار 21.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب من الصعب أن ينخفض 600 جنيه مرة واحدة، مؤكدًا أن هذا يحتاج انخفاض الدولار، وينخفض سعر الذهب عالميًا، أن هناك عوامل كثيرة، تتطلب هبط الذهب لـ 1000 جنيه.