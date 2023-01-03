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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط واحد.. ألمانيا توافق على طلب أوكرانيا استخدام الأصول الروسية المجمدة|تفاصيل

ألمانيا
ألمانيا

أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرج" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية مستعدة لتلبية مطلب أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة إذا فعل حلفاء الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.

ووفقا للمسئولين فإن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، تصر على أنه يجب على أوروبا أن تنظر في مصادرة بعض الأصول المجمدة على الأقل، ولكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر حذرا بشأن هذه الفكرة.

وأكدت مصادر الوكالة أن ليندنر يشعر بالقلق من أن مصادرة أصول البنك المركزي الروسي يمكن أن تشكل سابقة خطيرة وتوقع السلطات الأوروبية في مشكلة قانونية.

وقالت الوكالة: "تدعم حكومة المستشار أولاف شولتس مطلب أوكرانيا بتعويضات الحرب لكنها لم تتخذ بعد موقفا رسميًا بشأن مصادرة الأصول من الدولة الروسية، حيث إن القضية معقدة".

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وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد "طرق مشروعة" لاستخدام الأصول الروسية.

ولكن المصادر نوهت بأن عملية مصادرة الأموال قد تستغرق سنوات، وهو ما سيحول هذا القرار إلى مبادرة رمزية.

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