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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط ينخفض بأكثر من 4% تحت ضغط توقعات سلبية للنمو العالمي

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم /الثلاثاء/ بما يفوق 4%، بعد أن تأثرت بتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي، صادرة عن صندوق النقد الدولي فضلا عن بيانات طلب ضعيفة من الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.43% لتسجل 82.10 دولار للبرميل، كما انخفض برميل الخام الأمريكي 4.14% إلى 76.93 دولار للبرميل.

وزادت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023، وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بكورونا.

وانكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكورونا، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كوفيد-19.

وتعرضت أسعار النفط لتقلبات في عام 2022 بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى عرقلة تدفقات تجارة السلع الأساسية، ورفعت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، سيشهدان تباطؤًا متزامنًا، ما زاد النظرة المستقبلية تشاؤمًا.

صندوق النقد الدولى الصين برميل الخام الأمريكي الحكومة الصينية فيروس كوفيد-19 الاقتصاد الأمريكي والأوروبي

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