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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اقتحام المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن أي تغيير في الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في القدس غير مقبول.

جاء ذلك في أعقاب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى.

وقالت كارين جان بيير إن "أمريكا تقف بثبات للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمواقع المقدسة في القدس".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "أي إجراء أحادي الجانب يضر بالوضع الحالي، غير مقبول".

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من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن قلقة للغاية.

وحذر برايس من أن الخطوة التي اتخذها إيتمار بن غفير، والتي أدينت في الشرق الأوسط وما وراءه "قد تؤدي لتفاقم التوترات وإثارة العنف".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.

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