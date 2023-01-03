قنا .. إغلاق مزلقان بهجورة بنجع حمادى لمدة 4 أيام

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مزلقان بهجورة" عزبة خليفة" شمال قنا ، لمدة ٤ أيام لإجراء أعمال تجديد بشريط السكة الحديد.

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن إغلاق المزلقان سوف يبدأ غداً الأربعاء الموافق ٤ يناير حتى السبت الموافق ٧ يناير ٢٠٢٣.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى مزلقان بهجورة البحرى، سوف يكون البديل، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والصيانة التى تجرى بالمزلقان الآخر.

و أضاف بيان الوحدة المحلية، بأنه سوف يتم إعادة حركة السير على مزلقان بهجورة" عزبة خليفة"عقب انتهاء أعمال التجديد.

يذكر أن مزلقانات السكة الحديد بقنا تشهد أعمال صيانة وتطوير خلال الفترة الأخيرة، لتتماشى مع سياسة التطوير و التحديث التى بدأتها وزارة النقل.