عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. إغلاق مزلقان بهجورة بنجع حمادى لمدة 4 أيام

مجلس مدينة نجع حمادى
مجلس مدينة نجع حمادى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مزلقان بهجورة" عزبة خليفة" شمال قنا ، لمدة ٤ أيام لإجراء أعمال تجديد بشريط السكة الحديد.

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن إغلاق المزلقان سوف يبدأ غداً الأربعاء الموافق ٤ يناير حتى السبت الموافق ٧ يناير ٢٠٢٣.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى مزلقان بهجورة البحرى، سوف يكون البديل، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والصيانة التى تجرى بالمزلقان الآخر.

و أضاف بيان الوحدة المحلية، بأنه سوف يتم إعادة حركة السير على مزلقان بهجورة" عزبة خليفة"عقب انتهاء أعمال التجديد.

  يذكر أن مزلقانات السكة الحديد بقنا تشهد أعمال صيانة وتطوير خلال الفترة الأخيرة، لتتماشى مع سياسة التطوير و التحديث التى بدأتها وزارة النقل.

بهجورة نجع حمادى شريط السكه الحديد مزلقان بهجورة عزبة خليفة مزلقان السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

ترشيحاتنا

خطوة استفزازية.. الجزائر تدين اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

بعد زواجه.. حسين الجسمي: مباركة الرئيس السيسي لي هي الأغلى..فيديو

لتضاهي مثيلاتها في العالم.. موعد بدء تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة انتقال خالد عبد الفتاح لـ الأهلي

بجانب «أحمد فتوح»| بركات يكشف عن أفضل ظهير في الدوري المصري

نجم الاتحاد يختار الأحمر.. شبانة يعلن بالأسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. علامات ترسلها قدميك عن حالتك الصحية

خد بالك.. أدوات في منزلك تنقل عدوى جدري القرود

لبست العباية.. صور لا تنسى جمعت جورجينا ورونالدو

بسعر خرافى .. عباية جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ماذا يحدث في الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ