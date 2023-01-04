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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبلوكات.. رضوي الشربيني تستقبل العام الجديد بطريقتها الخاصة

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام.

وكتبت رضوى الشربينى :لما تبدأ أول السنه ببلوكات وانت سعيد.

ويذكر ان انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء بسبب تريند طلاق الفنانة غادة عبد الرازق، قائلة إن اسمها أصبح تريند 48 ساعة.

وأضافت رضوى الشربيني: “الناس ما سبتش حاجة إلا ما قالتها عن الست دي علشان اتطلقت”.

وقالت رضوى الشربيني، في برنامج هي وبس: “الناس بتقول اتطلقت 9 مرات وناس تانية بيقولوا 12 مرة، ولكن أقول لهم انتم مالكم، إن شاء الله تكون 20 مرة طالما حلال ربنا، وانا بتكلم عنها دلوقتي كست مش فنانة مشهورة”.

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