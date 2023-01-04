تعليق مثير من رضا عبد العال على أداء فيريرا وشيكابالا

قال رضا عبد العال، إن المدرب الفني لنادي الزمالك لا يسمع لأحد وقراراته سوف تبعد الزمالك عن المنافسة في الدوري، وكان يجب عليه عدم إشراك شيكابالا منذ بداية المباراة .





رضا عبد العال : كان يجب على فيريرا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني





وأضاف رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن” قائلا: “ فيريرا بيلعب في وقت الجو فيه الى حد ما غير القاهرة حر شوية فيحتاج هذا الطقس إلي لاعبين بتجري كثير وكان يجب علي فيريرا تغير طريقة اللعب في الشوط الثاني".





رضا عبد العال: شيكابالا لو نزل آخر ربع ساعة لتعادل الزمالك







وتابع رضا عبد العال، قائلاً: “إن شيكابالا لو نزل في آخر ربع ساعة كان الزمالك مسك كورة وتعادل أو كسب وأن السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك المدير الفني للنادي".





