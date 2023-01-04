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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور يوجّه رسالة خاصة لـ أمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة خاصة للفنان أمير كرارة عبر برنامج "زملكاوى" الذى يقدّمه الإعلامي خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موجهًا رسالة خاصة للفنان أمير كرارة: أتمنى ألا تقوم بعمل اعلانات .. لقد قدمت دورًا رائعًا عن الشهيد البطل أحمد المنسي فى مسلسل الاختيار ولا أريد أن أري عكس هذه الصورة .

وشدّد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن هناك فنانين مصريين رائعين نجحوا فى مواصلة مسيرة من سبقوهم وهذا عكس مطربي المهرجانات الذين أساءوا للطرب المصري الأصيل.

رسالة نارية للحكام

ووجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدّد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا إلا أن أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عامًا .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

وعاد الزمالك من أسوان صباح أمس  الثلاثاء حيث قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح غد الثلاثاء عقب مواجهة أسوان. 
وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح أمس لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

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مرتضى منصور يوجّه رسالة خاصة لـ أمير كرارة

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