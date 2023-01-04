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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيليه وميسي وكريستيانو وقطر.. أسماء اطفال بيرو خلال عام 2022

صدى البلد

فقد عالم كرة القدم "الملك" بيليه نهاية 2022، غير أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيخلد بعده طويلاً، خصوصاً من خلال 738 طفلا رأوا النور في بيرو العام الماضي.

 

فبحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية في البيرو آخر عام 2022، سجل في المجموع 738 طفلا باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب كرة القدم الفائز ثلاث مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم.

وقد تجمع الآلاف من عشاق كرة القدم والمسؤولين عن هذه الرياضة، الاثنين الماضي في ملعب نادي سانتوس البرازيلي، حيث لعب بيليه بين 1956 و1974، لوداع اللاعب البرازيلي الذي توفي في 29 ديسمبر عن "82 عاماً".

ولم يكن بيليه الذي يعتبره كثر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، الشخصية المشهورة الوحيدة الراحلة سنة 2022 التي أظهر البيروفيون اهتماماً بها.

فقد بين السجل الوطني للأحوال المدنية أيضاً أن 551 فتاة ولدت في البيرو سنة 2022 سميت الملكة إليزابيث أو إليزابيث الثانية، تيمناً بملكة بريطانيا التي توفيت في الثامن من سبتمبر الفائت.

غير أن الاسم الذي تصدر القائمة في البيرو كان كريستيانو رونالدو (أو رونالدو)، تيمناً بلاعب كرة القدم البرتغالي الشهير، إذ أطلق على 31583 طفلاً في العام المنصرم.

كذلك، تضم القائمة أسماء أخرى بينها ليو ميسي أو ميسي، تيمناً بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم الشهر الفائت، إذ أطلق على 371 مولوداً جديداً. وسمي أيضاً 229 طفلاً في بيرو العام الماضي باسم نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي.

وتضم قائمة أسماء المواليد الجدد في البلاد أيضاً طفلا أطلق عليه والداه اسم إيلون ماسك، تيمناً بالملياردير الأمريكي الذي اشترى أخيراً منصة "تويتر". كما سمي أحد الأطفال "قطر"، نسبة إلى البلد المضيف لكأس العالم 2022.

بيليه بيرو قطر كأس العالم رونالدو ميسي

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