القوى العاملة: بروتوكول تعاون لتدريب الشباب علي مهن جديدة بمجال تصنيع البلاستيك

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، بشأن القيام بجولة ميدانية في شركة روبكس لتصنيع البلاستيك ببرج العرب، وذلك لدراسة مدي التعاون في مجال التدريب والتشغيل، وإعداد بروتوكول تعاون في مجال تدريب الشباب علي مهن جديدة يحتاجها سوق العمل وهي: تصنيع البانيوهات، وإعادة تدوير المخالفات، وزجاج وكباين للبنايوهات بالإضافة إلي تصنيع جميع ادوات البلاستيك، وكذلك عقد لجان لقياس مستوى المهارة لبعض المهن الجديده بمقر الشركة .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم الاتفاق بين مدير المديرية ومسئولي الشركة علي تعيين الخريجين بعد تدريبهم بالشركة، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون، مما يتيح الفرصة للنهوض بالمشروعات القومية، والمشاركة فى عملية التنمية وزيادة الانتاج، وتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر ورفع مستوى المعيشة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الزيارة المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب، ومى مطاوع مدير إدارة بحوث العمالة، وعثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية ، واحمد فتحى مدير منطقة برج العرب ، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل برج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب ، وحسن صديق مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب ، وزينب حسن مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب .

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