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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. هجوم غير متوقع من نمر على مروضه بإيطاليا

هجوم شرس غير متوقع
هجوم شرس غير متوقع من نمر على مروضه بإيطاليا

أظهرت مجموعة من اللقطات المرعبة ، لحظات هجوم نمر ذات أسنان حادة على مروضه البالغ من العمر 31 عاما أثناء عرض مباشر بالسيرك أمام الجماهير في مدينة ليتشي بإيطاليا.

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هجوم نمر 

كان المروض الشاب إيفان أورفي يركز انتباه على  أنثي نمر أخرى كانت جالسة فوق حلقة معدنية عملاقة أثناء الأداء، وبينما كان مشتتا انقض النمر عليه ولف فكيه حول ساقه اليسرى. 

وصرخ المروض الشاب في محاولة للتحرر من النمر الذي غير تكتيكاته مع مدربه وقفز على ظهره لمحاولة عض رقبته، وهي الطريقة التي عادة ما ينهي بها المفترس الطبيعي فريسته الحية أثناء الصيد، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الأربعاء. 

وتمكن مروض النمور من التحرر من قبضة النمر عندما قام مساعده بالضرب على الحيوان بدعامة، مما أدى إلى تشتيت انتباه الوحش لفترة كافية حتى  يبعد عن مدربه. 

هجوم شرس غير متوقع من نمر على مروضه بإيطاليا

مصير المروض


ونقل مروض النمور على الفور إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى إثر الهجوم ، حيث يتلقى العلاج من الجروح العميقة التي أصيب بها في رقبته وساقه.

 وما زال المروض الشاب بالمستشفي في إيطاليا، لكن حالته ليست مدعاة للقلق. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحقيق جار الآن في الحادث، كما تم التأكيد على أن طبيب بيطري سوف يفحص النمر.

هجوم شرس غير متوقع من نمر على مروضه بإيطاليا


وقالت إدارة السيرك في بيان نشرته على فيسبوك: "عالمنا مليء بالحب الكبير للحيوانات، كما يؤكد إيفان بنفسه للجمهور في عروضه.

وتابعت إدارة السيرك: “النمور حيوانات ساحرة ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك”.

واختتمت: "رغم ذلك يمكن أن تقع مثل هذه الحوادث والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثله تستحق الثناء".

هجوم شرس غير متوقع من نمر على مروضه بإيطاليا

 

 

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