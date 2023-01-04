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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكلية التجارة ويطمئن على راحة الطلاب

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة، حيث اطمأن على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب، ووجود الأساتذة لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الدكتور منصور قاعات ومدرجات الامتحانات للتأكد من توافر جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة إجراءها، مؤكداً أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، حيث أعدت الكليات الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب.

وشدد رئيس جامعة بني سويف، على تواجد أستاذ المادة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.                                                                                          

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وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية.

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