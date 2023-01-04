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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيبعت رسائل غريبة ومتتبع الأماكن اللي بروحها.. رحمة حسن تكشف أفعال معجب

رحمة حسن
رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تلقيها رسائل غريبة من قبل معجب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وقيامه بأفعال غريبة مع أصدقائها، وتتبعها في أماكن عامة دون علمها.

وكتبت رحمة حسن ، في منشور لها: “الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات ، لو نزل صورة أو حاجة معاهم وحتي الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور علي الاكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة ، ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل أصحابي مش واحد بس .. عمل كده مع أكتر من حد”.

 وتابعت: “متتبع الاماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين علي الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل…!”.

ونشرت رحمة حسن صورًا للرسائل الغريبة التي تتلقاها من قبل المعجب، ومسائلته عن الأماكن التي تذهب إليها، حتي يتتبعها محاولة منه في مقابلتها.

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يذكر أنه شاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

وبدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)، ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

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