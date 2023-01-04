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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1761 حالة بقرية البرشا بملوى

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، تنفيذا ً لتكليفات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية البرشا التابعة لمركز ملوى ، خلال يومي 2 و 3 يناير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على  1761 حالة  وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات،  حيث تم الكشف على عدد 402 حالة جراحة ، 439 حالة اطفال ،عدد 258 باطنة ،عدد 127 قلب، عدد 73 نساء ، عدد 95 اسنان ، عدد 172 جلدية ، و 177 أنف و أذن ،  و عدد 29  تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 174 مترددا ، و 10 حالات موجات صوتيه و 3 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 132 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 8 حالات بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 41 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 158مترددا ، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة .

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