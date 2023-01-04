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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا يحرر 697 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق

حملات رقابية وتفتيشية
حملات رقابية وتفتيشية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا تحرير 697 مخالفة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتنسيق والتعاون مع مدريتي التموين والصحة بجميع المراكز، وذلك خلال عام 2022 بهدف احكام الرقابية على اللحوم المعروضة على المواطنين، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من صلاحية ذبحها داخل المجازر الحكومية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة الحالة العامة للأسواق ومحال الجزارة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، انه خلال الحملات تم تحرير 697 مخالفة، منها 537 مخالف للحوم صالحه ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، و152 مخالفة للحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وسحب 8 عينات للحوم وارسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها.

 

المجازر الحكومية المنيا الطب البيطري حملات رقابية لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي مديرية الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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