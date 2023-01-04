هتروح فين فى الويك إند| ضحك للصبح.. هنيدى بالسينما والسقا على المسرح

“هتقضى فين الإجازة دى.. ممكن تروح السينما أو المسرح.. وتختار اللى يعجبك" ونقدم لك خدمة تسهل عليك الاختيار ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال التى يمكن أن تشاهدها وتستمتع بها فى الويك اند.

السينما فيلم شلبى

تعرض فى السينمات فيلم “شلبى” وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز حيث خلال ساعات، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف مصطفى حمدي.

يشارك في بطولة فيلم شلبي، عدد كبير من النجوم أبرزهم روبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ونانسي صلاح ومحمد رضوان، ويظهر الفنان الشهير عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية.

وتدور أحداث فيلم شلبي حول صابر، وهو شاب يعمل في إحدى الملاحي، ويصمم عروسة ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، ويقرر تقديم عرض باستخدامه، ولكن يحتاج هو وزملائه للمال من أجل تنفيذ خطتهم.

ويتورط صابر في أعمال ومواقف كوميدية وخطيرة لتوفير المال اللازم لتحقيق حلمه، ودفع المال الذي طلبه عبد الباسط حمودة للمشاركة في العرض.

فيلم نبيل الجميل

كما يستمر عرض فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” والذى يقوم ببطولته محمد هنيدى وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضه في دور العرض المصرية .

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر، أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز اخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

المسرح .. سيدتى الجميلة

بينما كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن زيادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة بعد النجاج الكبير التي حققته المسرحية بعد عرضها يومي 30 و 31 ديسمبر.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر صفحته على فيس بوك:"بعد الاقبال الكبير الحمد لله بكرم من ربنا 5 و٦ و١٢ و ١٣ يناير

على مسرح موفنبيك ٦ اكتوبر ،سنه جميله بسيدتي الجميله".

احتفلت ريم مصطفى برأس السنة واستقبلت العام الجديد 2023، على خشبة المسرح، وذلك خلال عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، وقررت ريم مصطفى أن يكون وقوفها على خشبة المسرح في مصر للمرة الأولى في مشوارها، أمام عائلتها اذ تواجد لمشاهدة العرض كلا من والدتها وخالتها وأولادها وأخوتها.

كازينو بديعة

كما يعرض مسرحية “كازينو بديعة” على خشبة مسرح الماركيه بكايرو فيستفال سيتي.

وتضم مسرحية كازينو بديعة، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: الفنانة سمية الخشاب، الفنان علاء زينهم، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فتحي، الفنان علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، ومن ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، وديكور حازم شبل، وملابس مروة عودة، ويشرف على المونولوجات حسن إش إش، ويوزع موسيقى المونولوج محمود صادق، ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وتدور أحداث العمل حول فترة الأربعينيات وخاصةً حول حياة الفنانة بديعة مصابني، وتحتوي على العديد من الأغاني، والرقصات الاستعراضية التي يقدمها الفنانون.