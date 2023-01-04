عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي| فيديو

دعوات المعتمرين
دعوات المعتمرين

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لاسيما على المسجد الحرام، وسط دعوات المعتمرين والزوار أن يتقبل الله منهم.

دعوات المعتمرين

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، هطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام، حيث وقف المعتمرون والزوار تحت زخات المطر يتضرعون لله ويطلبون الرحمة والمغفرة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

حالة الطقس هطول الأمطار المدينة المنورة امطار غزيرة أمطار رعدية امطار المسجد الحرام القصيم مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

السيارة الفارهة وكافيهات ولاد الناس.. مفاجأة في اعترافات بلوجر التك توك إسراء كيك

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

ترشيحاتنا

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الصين تضع نظاما عالميا جديدا

لا مثيل له.. بوتين يعلن دخول صواريخ زركون في الخدمة القتالية

أهان خامنئي.. أول رد من إيران علي كاريكاتير شارلي إبدو الفرنسية

تعليق الدراسة في السعودية بسبب موجة الطقس السيء

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي| فيديو

تصعيد خطير.. أوكرانيا تهدد بضربات أعمق داخل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالموبيل أو في الفرع| خطوات شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25%

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من دواء هندي يعالج البرد عند الأطفال.. وسعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

مبلغ صادم.. سعر لن تتوقعة لـ جمبسوت نانسي عجرم| شاهد

فستان لافت.. سوسن بدر تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

حقيقة تعطيل الدراسة.. موجة طقس سيء تضرب جميع أنحاء الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ