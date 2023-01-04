وسط دعوات المعتمرين.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي| فيديو

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لاسيما على المسجد الحرام، وسط دعوات المعتمرين والزوار أن يتقبل الله منهم.

دعوات المعتمرين

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، هطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام، حيث وقف المعتمرون والزوار تحت زخات المطر يتضرعون لله ويطلبون الرحمة والمغفرة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).