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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

صدى البلد

قد يقوم البعض منا ببعض  العادات اليومية  دون أن نلاحظها، لكن التأثير الذي يمكن أن تحدثه على جسمنا قد يكون هائلاً.

إليك وفقا لموقع “برايت سايد”، بعض اليومية البسيطة الشائعة، والتي غالبًا ما لا يلاحظها أحد، والتي تكون ضارة بصحتك.


1. تناول الكثير من الكافيين

ييجب عدم تناول أكثر من 300 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي أربعة أكواب، و200 ملليجرام هي الكمية "الآمنة"، وذلك لأن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب زيادة في ضغط الدم والقلق أثناء النهار، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

2. كثرة النوم

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الإفراط في النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة، خاصة على القلب.


3. الجلوس طوال اليوم

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يقضون معظم اليوم جالسين وينامون كثيرًا قد يموتون مبكرًا.

ووجد أن انتشار سرطان الثدي وسرطان المبيض أعلى بين النساء اللواتي يجلسن لأكثر من ست ساعات في اليوم، مقارنة بالنساء اللائي جلسن لمدة تقل عن ثلاث ساعات.

4. قضم الأظافر

قضم الأظافر ليس فقط سيئًا لأظافرك، ولكن أيضًا لأسنانك وصحتك العامة.

5. مشاهدة التلفزيون مباشرة قبل النوم

تستخدم أجهزة التلفاز الأضواء الساطعة الاصطناعية التي تحفز الدماغ، ويمكن أن تعطل إنتاج الميلاتونين الضروري للنوم. 

ينصح الخبراء بتجنب مشاهدة الأخبار وأفلام الرعب مباشرة قبل التقاعد ليلاً لتجنب الكوابيس والنوم المتقطع.

6. حبس العطس

قد يؤدي الإمساك بالعطس، في الحالات الشديدة، إلى حدوث كسور في الغضروف الأنفي، ونزيف في الأنف، أو حتى انفصال الشبكية.

 

العادات اليومية تناول الكثير من الكافيين كثرة النوم الجلوس طوال اليوم قضم الأظافر

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