هاني حتحوت: فرج عامر يفكر في إقالة طارق العشري.. ومعين الشعباني البديل



قال الإعلامي هاني حتحوت، أن فرج عامر رئيس نادي سموحة، يرغب في التعاقد مع التونسي معين الشعباني المدير لفني السابق لفريق المصري بدلاً من طارق العشري.

رفض طارق العشري

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" الذي يقدم على قناة "صدى البلد"،«أن المهندس فرج عامر رافض تواجد طارق العشري في الجهاز الفني لفريق سموحة، ويرغب في إقالته، منذ توليه رئاسة النادي مؤخراً».



وواصل حتحوت، أن مستوي سموحة مع طارق العشري بدأ يتحسن خلال الفترة الحالية والنتائج أفضل دليل على ذلك، مؤكداً أنه في حالة إقالة طارق الشعري في تلك التوقيت سيتأثر الفريق الساحلي في مباريات الدوري.

