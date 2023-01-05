حقيقة الزواج.. تعرف على أبرز مشاكل العلاقات وأسباب الطلاق| فيديو

مع تزايد حالات الطلاق في الفترة الحالية، والتي أصبحت أزمة العصر، وتشكل عائقا كبيرا في المجتمع، كان لابد من التعرف على أبرز مسببات الطلاق في تلك الآونة.

وكشف المهندس أحمد مختار، أستاذ التنمية الذاتية، أسباب تلك الظاهرة، وأبرز الخلافات بين الجنسين، وطرق تفادي وقوع الطلاق.

أسباب الطلاق في الفترة الأخيرة

وأشار أنه وفقاً للتقارير والاحصائيات، تم رصد أكثر من ٤٢٠ آلف حالة طلاق في السنة داخل مصر فقط، بمعدل ٢٠ آلف حالة طلاق في الشهر، ويرجع معظمها للسبب الأخلاقي، بجانب المشاكل النفسية والجنسية والاقتصادية.

وتابع أن قلة الوعي بطبيعة الحياة الزوجية، ودراسة كافة جوانبها هو أحد أسباب الطلاق، فأغلب الحالات يكون التفكير في الزواج بمجرد الاحساس بمشاعر الحب التي سرعان ما يزول أثرها بعد خوض رحلة الحياة بصعابها.

وأوضح أحمد مختار أن نصيحته لتقليل حدة الظاهرة هو التعلم والوعي والتطوير، وتحمل المسئولية بعيداً عن فكرة الهروب، موضحاً آن حملات التوعية لطبيعة المشاكل وطرق التعامل معها هو السبيل الوحيد للنجاة من أزمات المجتمع بسبب الطلاق المتزايد وعواقبه.