رغم الظروف الدولية.. القطاع المصرفي يحقق نجاحات متتالية وبنوك تعلن أرباحًا مميزة

أعلنت عدة بنوك عاملة في السوق المصرية، نتائج مالية قوية خلال عام 2025، عكست قدرة القطاع المصرفي على تحقيق نمو متوازن رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه النتائج في إطار أداء قوي للقطاع المصرفي المصري، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية بلغ 274.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 24.02 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مع نمو ملحوظ في محفظة القروض والودائع.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار قدرة البنوك المصرية على تحقيق أرباح مميزة، مدعومة بالتوسع في الإقراض المنتج، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الدولية.

على سبيل المثال وليس الحصر كشف مؤخرا بنك نكست (NXT) عن تحقيق صافي ربح بلغ 3.17 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قوي، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 100.7 مليار جنيه، كما سجلت ودائع العملاء نحو 79.9 مليار جنيه، بما يعكس توسعًا في قاعدة العملاء وتعزيزًا للأنشطة التمويلية.

كما أعلن بنك القاهرة عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 16.1 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 30% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الأصول نحو 533 مليار جنيه بنهاية العام، في مؤشر على استمرار قوة الأداء التشغيلي والتوسع في مختلف القطاعات المصرفية.

من جانبه، سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر أرباحًا قبل الضريبة بقيمة 7.5 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، فيما بلغ صافي الأرباح 5.3 مليار جنيه بنسبة نمو 39%. كما ارتفعت أصول البنك إلى 178.1 مليار جنيه، وزادت ودائع العملاء إلى 141 مليار جنيه، مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.31%.