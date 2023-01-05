صفقة جديدة في الأهلي مهددة بالفشل.. تفاصيل





أكد الإعلامي إسلام صادق أن صفقة انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو أفي البرتغالي إلى النادي الأهلي بعد حضوره إلى القاهرة مهددة بالفشل بسبب الإصابة المتكررة للاعب ووجود اتجاه قوي داخل الإدارة للتراجع عن الصفقة بشكل رسمي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الكشف الطبي الذي خضع له الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو أفي البرتغالي أثبت معاناة اللاعب من بعض الإصابة في الرباط الصليبي مما يهدد انتقاله إلى النادي الأهلي الأمر الذي دفع النادي لتكرار الكشف الطبي غداً الخميس تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي".

وتابع:" الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو أفي البرتغالي وصل القاهرة بعد الاتفاق مع ناديه على اتمام الصفقة لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 2.5 مليون دولار".



صفقات الأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي، فى إنهاء صفقة مهاجم ريو آفي البرتغالي، الغانى "العزيز يعقوبو"، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

ووضع النادي الأهلي، اللمسات الأخيرة في صفقة محمد الضاوى "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي، حيث تم الاتفاق على التعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع النادي التونسي واللاعب على جميع التفاصيل.

نجحت ادارة الاهلي في حسم انتقال خالد عبد الفتاح ظهير ايمن فريق سموحة السكندري للأهلي على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمت الصفقة بهدوء تام، في منزل فرج عامر، خلال جلسة مع الخطيب، وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط بين رئيس سموحة وإدارة الأهلي.

وسينتقل خالد عبد الفتاح للأهلي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فيما سيضم سموحة المهاجم حسام حسن، على سبيل الإعارة أيضًا"، حيث كانت رغبة الأهلي التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب، وطلب سموحة مبلغ 10 مليون جنيه.

ويشارك خالد عبد الفتاح في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وذلك عقب مواجهة إنبي اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.