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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تزود أوكرانيا بالدبابات.. وماكرون يؤكد: ندعم كييف حتي النصر

صدى البلد

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة أمس الأربعاء أن باريس ستسلم كييف "دبابات خفيفة"، في سابقة من نوعها.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "الرئيس رغب بزيادة" المساعدة العسكرية المقدمة لكييف "من خلال الموافقة على تسليمها دبابات خفيفة من طراز AMX-10 RC".

وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى التي ستتزود فيها القوات الأوكرانية دبابات غربية التصميم".

وحتى الآن اقتصرت الدبابات التي حصلت عليها أوكرانيا من حلفائها الغربيين على دبابات سوفييتية التصميم.

من جهته، شكر زيلينسكي نظيره الفرنسي على قراره تزويد بلاده هذه الدبابات الخفيفة، مشيراً إلى أن كييف "تكثف العمل مع شركائها" للحصول على أعتدة مماثلة.

وألمانيا على وجه الخصوص مترددة في تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد-2، أما فرنسا فلا تعتزم في الوقت الراهن تزويد الجيش الأوكراني دبابات لوكليرك الثقيلة التي يبلغ وزن الواحدة منها 56 طناً ويصل مدى مدفعها إلى 4000 متر.

ويمتلك الجيش الفرنسي حالياً 200 دبابة من نوع لوكليرك أرسل 13 منها إلى رومانيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وفي بيانه قال قصر الإليزيه إن ماكرون أكد من جديد لزيلينسكي "دعم فرنسا الثابت" لأوكرانيا " حتى النصر"، مشدداً على "متانة واستمرارية" المساعدة العسكرية الفرنسية لكييف.

باريس ماكرون فرنسا أوكرانيا كييف المانيا

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