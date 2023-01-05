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يوم القيامة.. رسائل عاجلة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لـ كورونا| فيديو

كورونا
كورونا

أكد الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن الجميع كان يعلم أن فيروس كورونا له متحورات جديدة، وأنه فى الشهر الماضى ظهرت 6 متحورات لـ فيروس كورونا فى الصين.

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سريع الانتشار.. متغير جديد لـ فيروس كورونا يتفشى في أمريكا

وقال الشبيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، إن المتحورات الجديدة لـ فيروس كورونا يكون بعضها أكثر انتشارًا، ويجب أن يكون هناك تعديل لـ اللقاحات، لكي تتماشى مع الفيروس الجديد.

وتحدث عن تأثير المتحورات الجديدة على مصر، وقال إن جميع الدول عليها أن تقلق، وأن يكون لديها استعداد لـ ظهور مثل هذا المتحور.

وكشف أن المتحور الجديد "يوم القيامة" ظهر فى أمريكا، وبعض الدول، وأن هذا المتحور يحتاج لـ دخول المستشفى، وأن يتم وضع المريض على جهاز تنفس، وأن هذا الفيروس يكون أكثر انتشارًا من السابق له بـ 40%.

وأشار إلى أن الجميع مطالب بـ ارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد.

سبب تسمية هذا المتحور “يوم القيامة”

وكشف الشبينى سبب تسمية هذا المتحور “يوم القيامة”، موضحا: "عشان ظهر فى 70 دولة، وسريع الانتشار، وهذا الاسم ليس له علاقة بـ الأعراض، ولكن اسم فقط لـ الانتشار".

ولفت إلى أن تطوير اللقاحات يحتاج تكنولوجيا، والدول المنتجة لـ لقاح كورونا لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية أو أى شيء، فمن الممكن أن يكون هناك تحديث لـ اللقاحات.

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