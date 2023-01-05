خبير المناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن الجرعة الإضافية لـ كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجرعة الإضافية التعزيزية من لقاح كورونا تمنع انتشار العدوى، أظهرت نتائج دراسة حديثة، ومن تحليل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا أن مازالت العدوى منتشرة بالأماكن التي لم يحصل فيها الأشخاص على التطعيمات، الجرعة الإضافية تمنع من انتشار العدوى إلى حد ما.



قال خبير المناعة مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يعمل كمضاد لبعض المتحورات الجديدة مثل متغير أوميكرون، كما تبين وجود فوائد كثيرة لللقاحات للحد من العدوى بين الأشخاص الذين تلقوا جرعات إضافية وتعزيزية.

هل الجرعات الثالثة من اللقاح حتى الآن آمنة وفعالة؟



هناك ثلاثة أسباب تحتم التطعيم بجرعات إضافية

أولا : الاستجابة المناعية عند بعض الأشخاص خاصة قليلى المناعة والمسنين الطاعنين في العمر الذين يتم تطعيمهم ليست كافية

ثانيًا : بمرور الوقت ،ولطول فترة الجائحة، بدأت المناعة المكتسبة من التطعيم في التضاؤل ، أو الاختفاء ، بالرغم من أن الأدلة أثبتت حتى الآن أن اللقاحات مازال تعمل بشكل جيد للغاية للحماية من تطور العدوى للمرض الشديد أو الحاجة للعلاج في المستشفى أو الحاجة للأكسجين أو التهوية الميكانيكية أو حتى الموت.

ثالثًا: هناك انخفاض في فعالية اللقاحات ضد بعض المتحورات المثيرة للقلق التي ظهرت ، هناك 500 متحور فرعى للأوميكرون تعبث بساحة الكوفيد، بشكل عام تعمل اللقاحات بشكل جيد للغاية.

لابد من المزيد من الجرعات التعزيزية حتى نقلل من انتقال وانتشار العدوى ، نقلل احتمال ظهور المزيد من المتحورات ، لا أمان حتى الآن 6,701,329 قتلوا فى العالم بسبب جائحة كوفيد-١٩

أشار مجدي بدران إلي أن الأسبوع الماضى فى العالم :286 إصابة كل دقيقة، واحد يموت الآن كل دقيقة أوميكرون BF.7،أطلق عليه لقب متحور يوم القيامة، وتسبب في إصابة 250 مليون شخص بڤيروس كورونا خلال أول 20 يوم من شهر ديسمبر 2022، من المتوقع أن تؤدي تلك الإصابات إلى وفاة مليون مريض خلال الشهور المقبلة.

أعراض المتحور:

-الاحتقان

-التهاب الحلق

-السعال

-التعب

-سيلان الأنف

-الإسهال

لا أحد في مأمن حتى تتاح لنا جميعًا فرصة التطعيم والحماية من الفيروس بينما تزداد تغطية اللقاح.

مع استمرار في ارتداء الكمامات وغسل اليدين وعدم التجمع في حشود كبيرة عندما تكون في الداخل ، تهوية الأماكن المغلقة، تعزيز المناعة بالتغذية الصحية والنوم الجيد المبكر ممارسة الرياضة بانتظام علاج الأمراض المزمنة.

