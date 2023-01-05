عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير المناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن الجرعة الإضافية لـ كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجرعة الإضافية التعزيزية من لقاح كورونا تمنع انتشار العدوى، أظهرت نتائج دراسة حديثة، ومن تحليل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا أن مازالت العدوى منتشرة بالأماكن التي لم يحصل فيها الأشخاص على التطعيمات، الجرعة الإضافية تمنع من انتشار العدوى إلى حد ما.

txt

اوعى تشتريها.. فراخ بأقل من نصف الثمن تثير ضجة على السوشيال ميديا

txt

وفروا فلوسكم.. هاني الناظر يكشف عن علاج للتخلص من القشرة


قال خبير المناعة مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يعمل كمضاد لبعض المتحورات الجديدة مثل متغير أوميكرون، كما تبين وجود فوائد كثيرة لللقاحات للحد من العدوى بين الأشخاص الذين تلقوا جرعات إضافية وتعزيزية.

هل الجرعات الثالثة من اللقاح حتى الآن آمنة وفعالة؟


هناك ثلاثة أسباب تحتم التطعيم بجرعات  إضافية 
أولا : الاستجابة المناعية عند بعض الأشخاص خاصة قليلى المناعة والمسنين الطاعنين في العمر الذين يتم تطعيمهم ليست كافية  
ثانيًا :  بمرور الوقت ،ولطول فترة الجائحة، بدأت المناعة المكتسبة من التطعيم  في التضاؤل ، أو الاختفاء ، بالرغم من أن الأدلة أثبتت حتى الآن أن اللقاحات مازال تعمل بشكل جيد للغاية للحماية من تطور العدوى للمرض الشديد أو الحاجة للعلاج في المستشفى  أو الحاجة للأكسجين أو التهوية الميكانيكية أو حتى الموت. 
ثالثًا:  هناك انخفاض في فعالية اللقاحات ضد بعض المتحورات المثيرة للقلق التي ظهرت ، هناك 500 متحور فرعى للأوميكرون تعبث بساحة الكوفيد، بشكل عام  تعمل اللقاحات بشكل جيد للغاية. 
لابد من المزيد من الجرعات التعزيزية حتى نقلل من انتقال وانتشار العدوى ، نقلل احتمال ظهور المزيد من المتحورات ، لا أمان حتى الآن 6,701,329 قتلوا  فى العالم بسبب جائحة كوفيد-١٩
أشار مجدي بدران إلي أن الأسبوع الماضى فى العالم :286 إصابة كل دقيقة، واحد يموت الآن كل دقيقة أوميكرون BF.7،أطلق عليه لقب متحور يوم القيامة، وتسبب في إصابة 250 مليون شخص بڤيروس كورونا خلال أول 20 يوم من شهر ديسمبر 2022، من المتوقع أن تؤدي تلك الإصابات إلى وفاة مليون مريض خلال الشهور المقبلة.
أعراض المتحور: 
-الاحتقان
-التهاب الحلق
-السعال
-التعب
-سيلان الأنف
-الإسهال 
لا أحد في مأمن حتى تتاح لنا جميعًا فرصة التطعيم والحماية من الفيروس بينما تزداد تغطية اللقاح. 
مع استمرار في ارتداء الكمامات وغسل اليدين وعدم التجمع في حشود كبيرة عندما تكون في الداخل ، تهوية الأماكن المغلقة، تعزيز المناعة بالتغذية الصحية والنوم الجيد المبكر ممارسة الرياضة بانتظام علاج الأمراض المزمنة.
 

كورونا لقاح كورونا فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا التطعيم اللقاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

موضوعات متعلقة

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

اوعى تشتريها.. فراخ بأقل من نصف الثمن تثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد انجاب طفلها الأول.. إطلالات كشفت عن حمل إيمي سمير غانم

هل هناك نظام غذائي لخفض الكولسترول؟ مفاجأة

في عيد ميلاده| صور أثارت الجدل لـ حسن رداد وإيمي سمير غانم

القماش الشفاف السبب.. فستان أصالة في رأس السنة يضعها في مأزق

وفروا فلوسكم.. هاني الناظر يكشف عن علاج للتخلص من القشرة

برج الجدي 2023| طريقك مليء بالفرص ..وهذه شهور الحظ

ترشيحاتنا

رسميا سامسونج تعلن عن أرخص هواتفها لمحدودي الدخل Galaxy F04 .. سعر ومواصفات

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حث عليها النبي .. أفضل الدعوات التى لا يعادلها شيء

كريستيانو رونالدو يخوض مرانه الأول مع النصر السعودي| شاهد

وداعًا للسماسرة.. كيف تحصل على قطعة أرض مميزة بمشروع مسكن| التفاصيل الكاملة

بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي .. بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ