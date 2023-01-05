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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمينات اجتماعية| فرص عمل مميزة للشباب .. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال المبادرات التي تطلقها بالشراكة مع القطاع الخاص والتي من بينها اليوم التوظيفي الذي تعلنه بشكل مستمر وزارة الشباب والرياضة .

فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

بهدف تمكين الشباب تعرض وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية عن فرص عمل جيدة تتناسب مع الشباب وفى كافة التخصصات.

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ومن خلال مبادرة «توظيف مصر»، يتم توفير فرص عمل عبر اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فرص عمل للشباب عبر اليوم التوظيفي

ويوفر اليوم التوظيفي لوزارة الشباب والرياضة فرص عمل فى تخصصات مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لما يلي :-

- تضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة الحاجة إلي سائق درجة ثانية.

- كما تتضمن الإعلام الحاجة إلي عامل مخزن.

- كما يمكن للشباب التقديم على فرص عمل سائق كلارك.

امتيازات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وهناك العديد من الإمتيازات التى يحصل عليه الملتحق بفرص عمل وزارة الشباب والرياضة والتي تشمل

- يحصل الملتحق بوظائف وزارة الشباب والرياضة علب رواتب مجزية.

- كما توفر الشركة المعلنة عن الوظائف تأمينات اجتماعية وأيضا تأمينات طبية.

- كما توفر الشركة وسيلة انتقال لموظفيها

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

ويجب علي الراغبين فى التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة الإلمام بالشروط الواجب توافرها في المتقدم والتي تتضمن مايلي :-  

- تتضمن شروط التقديم على الوظائف المعلنة أن يتراوح سن المتقدم من 20 سنة إلى 40 سنة.

- يجب على الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة تقديم موقف واضح من التجنيد.

موعد التقديم على فرص العمل

يجب على الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه إلي اليوم التوظيفي يوم الثلاثاء المقبل 10 يناير 2022، من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا، في مركز شباب بلبيس، بمحافظة الشرقية.

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ويمكن التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة من خلال الموقع الخاص بالوزارة أو التسجيل عبر منصة توظيف مصر.

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